MELOVIN на тлі чуток про службу видав правду і шокував заявою: "Я купив квартиру військовому"

Український співак MELOVIN вперше детально прокоментував чутки про свою військову службу та розповів про допомогу військовим.

Артист тривалий час ігнорував хвилю критики, яка здійнялася після його заяв про перебування у психіатричній клініці та службу. Втім, у Threads він вирішив розставити всі крапки над «і» і відповісти на закиди про нібито «списання» з армії. За словами виконавця, інформація про завершення служби не відповідає дійсності. Він наголосив, що залишається контрактником.

«Я просто проходив лікування і далі є контрактником. Лікував тривожно депресивний розлад. Адаптаційний розлад. Перший раз стався 2021 року. Це також публічна інформація. Я це висвітлював, щоб люди розуміли панічні атаки. Востаннє стався рецидив з погіршенням і мені довелось знову проходити лікування. Але я не списаний. Це вкид, після якого почався булінг. Просто я вже не переплюну сформовану думку, яку розігнали», — зауважив співак.

Допис MELOVIN у Threads

MELOVIN також зізнався, що не отримує грошового забезпечення за службу та не претендує на нього, адже має стабільний дохід поза армією. Натомість, за його словами, він регулярно підтримує військових і одному з них купив власне майно.

«Ні (не отримую грошове забезпечення — прим. ред.). У мене забезпечене життя, я не посягаю на це. І постійно допомагаю хлопцям. З останнього — купив квартиру військовому. Моя отримана освіта у Глієра напряму повʼязана з моєю діяльністю. Не шукайте ворога там, де його немає», — наголосив зірка.

