MELOVIN на тлі чуток про службу видав правду і шокував заявою: "Я купив квартиру військовому"

Артист пояснив, як насправді допомагає українському війську зараз.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN вперше детально прокоментував чутки про свою військову службу та розповів про допомогу військовим.

Артист тривалий час ігнорував хвилю критики, яка здійнялася після його заяв про перебування у психіатричній клініці та службу. Втім, у Threads він вирішив розставити всі крапки над «і» і відповісти на закиди про нібито «списання» з армії. За словами виконавця, інформація про завершення служби не відповідає дійсності. Він наголосив, що залишається контрактником.

«Я просто проходив лікування і далі є контрактником. Лікував тривожно депресивний розлад. Адаптаційний розлад. Перший раз стався 2021 року. Це також публічна інформація. Я це висвітлював, щоб люди розуміли панічні атаки. Востаннє стався рецидив з погіршенням і мені довелось знову проходити лікування. Але я не списаний. Це вкид, після якого почався булінг. Просто я вже не переплюну сформовану думку, яку розігнали», — зауважив співак.

Допис MELOVIN у Threads

MELOVIN також зізнався, що не отримує грошового забезпечення за службу та не претендує на нього, адже має стабільний дохід поза армією. Натомість, за його словами, він регулярно підтримує військових і одному з них купив власне майно.

«Ні (не отримую грошове забезпечення — прим. ред.). У мене забезпечене життя, я не посягаю на це. І постійно допомагаю хлопцям. З останнього — купив квартиру військовому. Моя отримана освіта у Глієра напряму повʼязана з моєю діяльністю. Не шукайте ворога там, де його немає», — наголосив зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко з 37-річним обранцем Юрієм Савранським поїхала за кордон. Чоловік зіткнувся з критикою й пояснив, на яких підставах зміг покинути Україну.

