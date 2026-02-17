ТСН у соціальних мережах

MELOVIN на тлі розриву з нареченим пофарбував волосся в яскравий колір і здивував новим образом

Артист наважився на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.

Валерія Сулима
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN, який днями оголосив про розрив із нареченим, пофарбував волосся в яскравий колір.

Кардинальні зміни сталися не лише в особистому житті виконавця, а й в його зовнішньому вигляді. Зокрема, артист наважився на експеримент та пофарбував волосся в яскравий колір. Тепер MELOVIN не блондин, яким його вже тривалий час звикли бачити прихильники. Співак пофарбував волосся в яскраво рудий колір і в Instagram показав, який тепер вигляд має.

Прихильники вже прокоментували кардинальні зміни в зовнішньому вигляді виконавця. Фани просто засипали співака компліментами та зазначили, що йому личить яскравий колір волосся.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

  • Твій образ неймовірний! Колір волосся дуже личить!

  • Волосся яскраве тобі личить!

  • Колір волосся просто вогонь, тобі дуже личить!

Зазначимо, у День всіх закоханих MELOVIN оголосив про розрив із нареченим, з яким заручився два місяці тому. Артист не став розкривати, чому вони ухвалили таке рішення. Проте нещодавно ексбойфренд виконавця все ж таки натякнув на причини їхнього розриву.

