MELOVIN на тлі розриву з нареченим пофарбував волосся в яскравий колір і здивував новим образом

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN, який днями оголосив про розрив із нареченим, пофарбував волосся в яскравий колір.

Кардинальні зміни сталися не лише в особистому житті виконавця, а й в його зовнішньому вигляді. Зокрема, артист наважився на експеримент та пофарбував волосся в яскравий колір. Тепер MELOVIN не блондин, яким його вже тривалий час звикли бачити прихильники. Співак пофарбував волосся в яскраво рудий колір і в Instagram показав, який тепер вигляд має.

Прихильники вже прокоментували кардинальні зміни в зовнішньому вигляді виконавця. Фани просто засипали співака компліментами та зазначили, що йому личить яскравий колір волосся.

Твій образ неймовірний! Колір волосся дуже личить!

Волосся яскраве тобі личить!

Колір волосся просто вогонь, тобі дуже личить!

Зазначимо, у День всіх закоханих MELOVIN оголосив про розрив із нареченим, з яким заручився два місяці тому. Артист не став розкривати, чому вони ухвалили таке рішення. Проте нещодавно ексбойфренд виконавця все ж таки натякнув на причини їхнього розриву.