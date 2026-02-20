MELOVIN назвав дату завершення кар'єри та чому покидає сцену: "Це не хайп"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN вперше детально пояснив своє рішення піти зі сцени вже цього року.

Артист запевнив, що його слова — не емоційний порив і не спроба привернути увагу, а свідомий крок, до якого він ішов тривалий час. Про несподівану заяву виконавець розповів у бліц-опитуванні для «Люкс ФМ». За словами MELOVIN, він не жартує з приводу завершення музичної кар’єри й не використовує цю тему як інформаційний привід.

«Це не хайп і не прощання, як в Михайла Поплавського. Я дійсно завершую кар’єру наприкінці цього року. Я хочу піти у невідомість. Можливо, ви за мною засумуєте колись», — зізнався співак.

Таким чином артист підкреслив, що його рішення не має нічого спільного з гучними «прощальними турами» чи гучними анонсами заради резонансу. Він говорить про повноцінне завершення сценічного шляху.

Втім, точну дату свого відходу зі сцени MELOVIN поки не називає. Артист лише зазначив, що фінальною точкою стане спеціальна вистава, над якою він уже працює разом із командою. Прем’єру заплановано на грудень — саме після неї співак має намір попрощатися з публікою.

До слова така гучна заява викликала хвилю обговорень серед шанувальників. Частина фанів переконана, що виконавець ще може передумати, інші ж сприймають це як новий етап у його житті. Однак, сам MELOVIN, схоже, налаштований рішуче.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN повністю скасував свої концерти в українському турі. Причиною став прикрий інцидент у Рівному.