MELOVIN назвав ім’я української зірки, яка підтримала його у психлікарні й дала важливу пораду

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Український співак MELOVIN висловився про підтримку від відомої української колеги у скрутний період.

Зокрема, артист пригадав свій досвід перебування у психлікарні, куди його привів тривожний розлад і регулярні панічні атаки. І у той момент, співака до глибини душі вразила підтримка від співачки Анни Трінчер. MELOVIN зізнався, що саме вона першою розділила його почуття та надіслала до палати приємні дарунки, аби полегшити його тодішній стан.

Реклама

Водночас колега дала співакові пораду на деякий час уникати соцмереж і публічних обговорень його життя. У результаті, за словами зірки, між ними створився особливий зв’язок. MELOVIN додає, що у майбутньому за потреби готовий підставити своє плече й колезі.

«Те, що зробила Аня Трінчер, коли я лежав у психлікарні після панічного розладу, було так щемливо й зворушливо. Аня була першою, хто відреагував. Вона надіслала пакунок з пахощами, паличками. Перша мені сказала видалити соцмережі й нічого не читати. Хоч ми й не спілкуємося кожного дня, але для мене Аня — це близька людина. Якщо їй щось буде треба, я завжди той, хто візьме трубку о четвертій ранку й о другій ночі», — поділився виконавець у коментарі «Ближче до зірок».

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

На щастя, госпіталізація вже позаду. Зараз MELOVIN переконує, що почувається значно краще, але все ж продовжує дотримуватися лікування та консультується у спеціалістів. І все задля того, аби незабаром відіграти ще десятки концертів.

«Я стресую, тому я на антидепресантах, у мене є лікар-психіатр. Я завжди намагаюся тримати себе в тонусі, адже маю бути тим маяком, який світить для інших у найтемніші часи. Я ходжу в нормальному стані, не впадаю в депресивні епізоди. У мене припинили бути панічні атаки», — розповів артист.

Реклама

Нагадаємо, на початку цього року MELOVIN ошелешив звісткою про розставання з нареченим-військовим Петром. І нещодавно співак прокоментував чутки про зради та як це вплинуло на його стан зараз.