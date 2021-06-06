MELOVIN назвав найнепристойнішу плітку про себе: "Сплю з Данилком"

Також співак відповів, чи вільне його серце.

Український співак MELOVIN поділився, які чутки ширилися навколо нього.

Так, артист розповів Славі Дьоміну у програмі "29 запитань від Люкс ФМ", найбільш непристойну плітку про себе. Подейкували, що зірка спить із Андрієм Данилком.

"Те, що я сплю з Андрієм Михайловичем Данилком. Мама сказала: "Добре, що не з Винником", - прокоментував виконавець.

На запитання чи вільне серце MELOVIN, співак відповів ухильно.

"Можливо, а, можливо, і ні. Ти знаєш, я дуже велелюбний. І мені здається, що симпатії у мене можуть виникати чи не кожного дня. Кожного разу, коли у мене з'являються якісь стосунки, у мене в голові грає пісня: "Не проститутка я, а просто влюбчивая", - зазначив знаменитість.

instagram.com/melovin_official

А от найнеприємнішими спогадами дитинства зірка вважає булінг у школі. Костя Бочаров додав, що це потрібно пережити. Також артист відповів, яка його звичка дратує близьких. Знаменитість зізнався, що під час розмови "перебиває".

Нагадаємо, раніше безбровий MELOVIN вперше розповів, як у нього стався напад панічної атаки. Артист поділився, що у той день відчув дуже сильний стрес.

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