MELOVIN назвав суму, яку йому вдалося зібрати для ЗСУ на благодійному концерті у Луцьку

Український співак MELOVIN від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, активно почав давати благодійні концерти.
Вчора, 19 червня, у Луцьку відбувся черговий виступ артиста.
На благодійному концерті MELOVIN збирав кошти для Збройних Сил України. І, загалом, суму вдалося зібрати чималу, а саме понад 66 тис. гривень.
"Вз‘ї**мо Рашку разом! Луцьк, учора на благодійному концерті зібрали 66 300 грн для ЗСУ. Дякую кожному", - поділився артист.
Загалом, прихильники під дописом подякували виконавцю та зазначили, що були раді долучитися до збору коштів для ЗСУ.
- Були раді долучитися!
- Щодня робиш добру справу!
- Сума дуже солідна, круто! Я тішусь, що ваші зусилля дають вагомий результат. А ще пишаюсь бачити, як ти шалено віддаєшся своїй справі.
До слова, у MELOVIN також незабаром заплановані благодійні концерти у Празі та Варшаві.
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