MELOVIN обурився тим, що українським артистам не можна виступати в Росії: "Вони гроші привозять"

MELOVIN обурився тим, що українським артистам не можна виступати в Росії: "Вони гроші привозять"

Артист зізнається, що йому лячно виступати в РФ.

Співак MELOVIN вирішив висловити свою позицію щодо концертів українських артистів в Росії.

Так, на YouTube-каналі "Українська правда" виконавець розповів, що не з тих, хто вважає, що "музика поза політикою". Втім, його обурює те, російські артисти можуть спокійно приїжджати до нашої країни. Українці ж якщо поїдуть до Росії, то вони "будуть вигнанцями". Хоча всі зароблені кошти артисти привозять до України.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Я ж не з тих, хто скаже: "Музика поза політикою". Я, звичайно, розумію це все. Але засмучує той факт, що до нас їздити з концертами російським артистам можна, а українським артистам (ред. – до Росії) не можна – сором, ганьба. Хоча наші артисти привозять гроші", - прокоментував Мел.

До слова, сам співак не проти дати в Росії свій концерт. Він говорить, що в нього там багато фанів. Хоча зірка й зізнається, що йому лячно там виступати. Так, зірка боїться осуду українців.

MELOVIN / instagram.com/melovin_official

"Я хотів би, звичайно, поїхати там виступити, у мене там багато фанів. Розумію, що можу там зібрати зал. Але лячно. Одразу станеш антигероєм в Україні. Це лячно, коли ти не можеш приїхати до рідної країни, де тебе вважають просто вигнанцем. І в мене всередині бореться бажання стати більш масштабним в інших країнах, де тебе розуміють, і водночас повернутися і бути вигнанцем у своїй країні", - підсумував артист.

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