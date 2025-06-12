MELOVIN переніс операцію та розкрив, що сталося: "Мені соромно, що я боявся"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN переніс операцію та розповів, що сталося.

Виконавець поділився в Instagram, що хірургічне втручання йому було просто необхідне. Зокрема, в артиста поганий зір. У співака астигматизм, окрім того, його ліве око бачить на 25 відсотків, а праве – на 40. Тож, Мел наважився на лазерну корекцію зору, що протягом багатьох років боявся зробити. Артист зазначає, що це було одне з найкращих рішень в його житті, адже нарешті він може чітко бачити.

"Зробив корекцію зору — і це було одне з найкращих рішень у житті. Без болю, без розрізів, всього за 15 хвилин. Вже на третій день я бачу чітко і з такою деталізацією… До цього ліве око бачило всього на 25 відсотків, а праве - на 40. Тепер я маю 100 відсотковий зір й повернувся до звичного ритму. Тепер я не залежу від окулярів чи лінз", - ділиться артист.

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MELOVIN зробили операцію / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN також додав, що операція минула швидко та безболісно. Тож, артист шкодує, що раніше не наважився на корекцію зору та боявся. Утім, нині співак неабияк щасливий, що може повноцінно бачити. Виконавець навіть жартує, що коли після операції відкрив очі, йому здалося, що він у раю.

"Мені соромно, що я ходив і боявся зробити лазерну корекцію зору. Тепер можу сказати, що це безболісно – раз, з професійними лікарями – два, з класним підходом і жартами – три. Коли я лежав і побачив біле світло під час роботи лазера, щоб ви розуміли, він працює всього 15 секунд, і коли все стало білим, я сказав: "Лікарю, здається, я вже в раю", - жартує артист.

Нагадаємо, нещодавно турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу повідомив, що переніс складну операцію. Підприємець вже протягом двох тижнів перебуває в лікарні.