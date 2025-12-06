MELOVIN під час концерту отримав від нареченого чималий сюрприз і звернувся до нього зі сцени

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Український співак MELOVIN відгримів яскравий концерт у Києві, присвячений його новому альбому.

Артист з нагоди 10-річчя кар’єри підготував чимало сюрпризів для своїх фанів — зіркові дуети, видовищні номери, здійснював мрії. Запальний вечір, який відбувся 5 грудня, супроводжувався елементами вистави та містики й водночас мав благодійну місію. До слова, таке шоу обійшлося MELOVIN у кругленьку суму — 1 200 000 грн, пише Сцена.ua в Instagram.

Протягом концерту з’ясувалося, що підтримати музиканта також прийшов його новоспечений наречений, парамедик ЗСУ Петро Злотя. Ба більше, він вирішив здивувати обранця подарунком — розкішним великим букетом троянд. Проте на сцену військовий не вийшов. Щасливий MELOVIN одразу відреагував на такий сюрприз і звернувся до Петра з вдячністю й навіть поставив його у приклад.

Реклама

MELOVIN з подарунком від нареченого / © instagram.com/melovin_official

«Дякую, Петь. Дякую, коханий. Щоб ви всі жили з такими квітами!» — проголосив зі сцени артист.

Зазначимо, MELOVIN і Петро заручилися наприкінці листопада. Військовий освідчився співаку у центрі Києва з каблучкою та букетом з 501-ї троянди.

Нагадаємо, нещодавно відбулося ще один масштабний концерт MONATIK у Києві. Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та розповіла найцікавіше про шоу.