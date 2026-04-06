ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1078
Час на прочитання
1 хв

MELOVIN після атаки Одеси шокував наслідками обстрілу: "Постраждав батьківський будинок"

Співак розповів про самопочуття батьків і показав кадри з місця удару.

Автор публікації
Валерія Гажала
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN повідомив про наслідки російського обстрілу Одеси, який зачепив і його родину.

Артист у своєму Telegram-каналі розповів, що під час нічної атаки його рідного міста 6 квітня було пошкоджено батьківський будинок. Внаслідок російського тероризму в оселі вибило вікна. MELOVIN одразу заспокоїв і написав, що, на щастя, ніхто з його рідних не постраждав. Водночас виконавець висловив співчуття сім’ям загиблих.

«Одеса… Мої співчуття сімʼям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю», — написав зірка.

Допис MELOVIN

За офіційними даними, внаслідок масованої атаки РФ по Одесі у ніч на 6 квітня загинули троє людей. Зокрема, окупанти вбили 30-річну жінку та її дворічну доньку. Через удари дронів також було пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичні, що призвело до масштабних відключень світла. Після трагедії в місті оголосили день жалоби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1078
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie