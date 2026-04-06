MELOVIN після атаки Одеси шокував наслідками обстрілу: "Постраждав батьківський будинок"

Український співак MELOVIN повідомив про наслідки російського обстрілу Одеси, який зачепив і його родину.

Артист у своєму Telegram-каналі розповів, що під час нічної атаки його рідного міста 6 квітня було пошкоджено батьківський будинок. Внаслідок російського тероризму в оселі вибило вікна. MELOVIN одразу заспокоїв і написав, що, на щастя, ніхто з його рідних не постраждав. Водночас виконавець висловив співчуття сім’ям загиблих.

«Одеса… Мої співчуття сімʼям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю», — написав зірка.

За офіційними даними, внаслідок масованої атаки РФ по Одесі у ніч на 6 квітня загинули троє людей. Зокрема, окупанти вбили 30-річну жінку та її дворічну доньку. Через удари дронів також було пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичні, що призвело до масштабних відключень світла. Після трагедії в місті оголосили день жалоби.

