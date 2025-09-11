ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
MELOVIN після госпіталізації вперше вийшов на зв'язок і нажахав станом: "Діагноз не тішить"

MELOVIN опинився в лікарні. А це ж артист вперше прокоментував свою госпіталізацію.

MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN після госпіталізації вперше вийшов на зв'язок.

Виконавець опублікував свіже фото в Instagram-stories. Артист показався в лікарняній палаті, тоді як до його руки була приєднана система крапельниці. Одразу помітно, що до MELOVIN навідувалися. У палаті співака були два букети квітів, а також повітряні кульки.

MELOVIN у лікарні / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN у лікарні / © instagram.com/melovin_official

Згодом MELOVIN розкрив подробиці про свій стан, які змусили його прихильників ще більше хвилюватися. Артист говорить, що проблеми виникли як і з його фізичним здоров'ям, так і ментальним. Ба більше, виконавцеві навіть поставили невтішний діагноз. Деталей MELOVIN не розкривав, але зізнався, що від почутого на очах з'являються сльози.

"Дитяче бажання – багато кульок, єдиноріг і багато обіймів. Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - зізнався артист.

MELOVIN у лікарні / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN у лікарні / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що MELOVIN загримів до лікарні. Про це першими повідомили зіркові колеги артиста. Вони бажали йому одужання, а також сил впоратися з негараздами.

