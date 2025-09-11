- Дата публікації
MELOVIN після госпіталізації вперше вийшов на зв'язок і нажахав станом: "Діагноз не тішить"
MELOVIN опинився в лікарні. А це ж артист вперше прокоментував свою госпіталізацію.
Український співак MELOVIN після госпіталізації вперше вийшов на зв'язок.
Виконавець опублікував свіже фото в Instagram-stories. Артист показався в лікарняній палаті, тоді як до його руки була приєднана система крапельниці. Одразу помітно, що до MELOVIN навідувалися. У палаті співака були два букети квітів, а також повітряні кульки.
Згодом MELOVIN розкрив подробиці про свій стан, які змусили його прихильників ще більше хвилюватися. Артист говорить, що проблеми виникли як і з його фізичним здоров'ям, так і ментальним. Ба більше, виконавцеві навіть поставили невтішний діагноз. Деталей MELOVIN не розкривав, але зізнався, що від почутого на очах з'являються сльози.
"Дитяче бажання – багато кульок, єдиноріг і багато обіймів. Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - зізнався артист.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що MELOVIN загримів до лікарні. Про це першими повідомили зіркові колеги артиста. Вони бажали йому одужання, а також сил впоратися з негараздами.