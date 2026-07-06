MELOVIN після престижної нагороди зробив неочікуване зізнання про свій успіх

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN отримав престижну нагороду за внесок у розвиток українського шоу-бізнесу, однак зізнався, що найбільшою цінністю для нього залишаються не відзнаки, а любов слухачів.

Артист поділився емоціями одразу після церемонії нагородження та зізнався, що звістка про відзнаку стала для нього несподіванкою. За словами виконавця, він навіть розгубився, коли дізнався, що став лише сьомим артистом, який отримав цю нагороду. Особливо його вразило те, що серед лауреатів були справжні легенди української сцени. Саме тому таке визнання він називає дуже важливим для себе.

«Я трошки був збентежений, тому що ця нагорода під номером сім, тобто сім артистів, які її отримали, і я сьомий. Я не знаю переліку цих артистів, але Гєна сказала, що там мастодонти. Мені дуже приємно, що мене поставили на цей п’єдестал. Це дуже багато значить для мене», — поділився MELOVIN в інтерв’ю «Тур зірками».

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Втім, попри престижну відзнаку, співак не став приховувати, що не звик вимірювати власний успіх нагородами. Він пояснив, що насамперед працює заради людей, а будь-які професійні відзнаки для нього — лише приємне доповнення.

«Я просто роблю для людей. Я люблю, коли щось оцінюють. Але якщо ти подивишся мої найстаріші інтерв’ю ще з першого мого відбору на „Євробачення“, коли я ще не полетів до Португалії, я завжди казав, що для мене найголовніше — це все-таки любов народу», — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN на тлі невиліковної хвороби кардинально змінив спосіб життя.

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