MELOVIN після заручин з військовим відповів на гейт щодо влаштованого "цирку" у центрі Києва

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN уперше після заручин з парамедиком ЗСУ Петром Злотею відреагував на скандальні обвинувачення в його бік.

Зокрема, мовиться про закиди у бік зірки у Мережі. Деякі юзери припускали, що, мовляв, це може бути неправдою. На це днями раніше звернув увагу блогер Ваня Рассел і припустив, що це могла бути «постановочна сцена». Він пояснив це дивним збігом обставин, коли разом з новиною про заручини MELOVIN почав активно рекламувати свої концерти та продукцію.

Тривалий час виконавець ігнорував схожу критику. Та цього разу не втримався, коли побачив, що у мережі продовжують називати освідчення йому військовим у центрі Києва «цирком». MELOVIN відповів, що їхні почуття щирі, а ось гейтерам лиш побажав відчути те саме поруч з коханою людиною.

Сториз MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Якщо це й був „цирк“, то тільки один: у головах тих, хто боїться чужої свободи. Ми з Петром бажаємо лише щастя і тих емоцій, які відчуваємо один до одного ми», — написав співак.

