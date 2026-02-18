MELOVIN після зриву його концерту противниками ЛГБТ зробив жорстку заяву: "Ганьба державі і поліції"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN після зриву його концерту в Рівному противниками ЛГБТ-спільноти зробив жорстку заяву.

Виконавець у своєму Telegram-каналі говорить, що не вперше стикається з подібним. Артист вже проводив концерти, коли під залою збиралися противники ЛГБТ-спільноти. Проте раніше співакові не доводилося скасувати виступи. Цього ж разу команда MELOVIN ухвалила складне рішення. Виконавець говорить, що противники ЛГБТ погрожували тим, хто прийде на концерт. Тож, у цілях безпеки артист скасував шоу.

"Мені прикро, що в цей раз ми з командою вимушені їхати додому, позбавивши вас музики та гарних емоцій. Мені абсолютно не припустимі їхні погрози завдати кривди кожному, хто залишиться на моєму концерті у залі, що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 столітті не припустимі", - наголосив співак.

Водночас MELOVIN обурився, що держава не врегульовує питання переслідування ЛГБТ-спільноти, а поліція не докладає достатньо зусиль, аби карати всіх причетних до цього. Артист наголосив, що орієнтація – це вибір людини, який у вільній країні мають приймати та не засуджувати.

"Ганьба державі та, зокрема, поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей, що мають іншу орієнтацію, що так само перебувають на фронті, не в балаклавах під концертним залом", - підсумував співак.

Зазначимо, у MELOVIN 17 лютого мав відбутися концерт у Рівному. Проте захід довелося скасувати. Виступ виконавця зірвали противники ЛГБТ-спільноти, які зібралися біля концертної зали з плакатами, вигукували гасла та не давали провести концерт.