MELOVIN після розриву з бойфрендом-зрадником закрутив роман із відомою співачкою

Український співак MELOVIN після розриву з бойфрендом-зрадником закрутив роман зі співачкою SWOIIA, справжнє ім'я якої Катерина Тараненко.

У програмі "ЖВЛ представляє" артист зізнався, що ще від дитинства захоплювався колегою. Ба більше, виконавець тоді заявляв батькам, що одружиться з Катею. Нині ж MELOVIN відверто говорить, що закоханий.

"Коли я ще був малим, а Катя за мене старша буквально на пару років, я мамі казав, що коли виросту, одружуся з Катею. Я закоханий, так, дійсно!" – поділився артист.

MELOVIN і SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Мел переконаний, що можна вже говорити, що у нього романтичні стосунки зі SWOIIA. За словами артиста, вони чимало часу проводять разом, навідуються до одне одного, ночують та прокидаються разом. Зараз у MELOVIN дійсно є почуття до Катерини. Чим далі все закінчиться – співак загадувати не береться, адже це залежить не лише від нього. Тим не менш, виконавець переконаний, що час все покаже.

"Можливо, вони (стосунки – прим. ред.) вже почалися. Катя просто сказала, що я взагалі-то маю це озвучити та сказати. Напевно, не напевно, а так! Ми дуже багато часу проводимо разом. І зранку, і ввечері я в неї вдома, вона в мене. Прокидалися ми теж разом. Дійсно, у мене великі до неї почуття. Як складеться далі, в що це може перерости – не лише від мене залежить", - зазначив артист.

Нагадаємо, MELOVIN – не з тих, хто публічно ділиться подробицями особистого життя. Однак нещодавно він зізнався, що у травні розійшовся з бойфрендом після двох років стосунків. Причиною розриву стали зради з боку партнера MELOVIN.

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