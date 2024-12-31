MELOVIN після зізнань у романі з відомою співачкою заговорив про народження дітей

Артист серйозно замислився про батьківство після того, як під час знімань нового кліпу йому випала нагода попрацювати з дітлахами.

Популярний український співак MELOVIN напередодні Нового року презентував mood video до пісні "Новорічна-2".

Спеціально для знімань артист зібрав особливих людей, які за 2024 рік залишили в його житті слід, за одним столом і заспівав із дітьми в одній із книгарень Києва. У грудні MELOVIN випустив новорічно-різдвяну пісню "Новорічна-2". А напередодні Нового року співак вирішив зробити особливий сюрприз своїм прихильникам.

"Пісня вийшла дуже тепла, така, що асоціюється зі святковим дивом. Тому я подумав, а чому б ні? Яке свято викликає у людей усмішки – те, на якому збираються найближчі люди, друзі та однодумці, так вийшло і у нашому відео", – коментує артист.

Кадр із нового кліпу MELOVIN

Так, за одним столом зібралися ведучий Олексій Суханов, блогер Олег Машуковський, співачка SWOIIA, військовий Ігор Трублаєвич, близькі подруги співака Віра Алмазова і Юлія Чекалова та інші знайомі виконавця.

"Я дуже поважаю, дуже ціную Мела! Він для мене як промінчик сенсу, промінчик таланту, промінчик усього справжнього, що має бути у цьому житті. Тому я не міг не приїхати! Крім того, мені було дійсно затишно тут перебувати, тому що він зібрав людей, яких відчуває, а відчуває він дуже круто, по-доброму, у світло-затишних кольорах. То, відповідно, це розповсюджується. Це були неймовірні 1,5 години затишку і перезавантаження. Я відволікся, насолодився і дякую за це!" – поділився Олексій Суханов.

Кадр із нового кліпу MELOVIN

Не менш цікавим викликом для артиста стали знімання з дітьми. Досвіду подібної комунікації у MELOVIN раніше не було, але він успішно впорався з цим, спілкувався, співав пісні та радо фотографувався із малечею. Ба більше, після співпраці з дітьми виконавець серйозно замислився, що вже й сам готовий до батьківства.

"Мені було дуже цікаво побудувати комунікацію з дітками і далося це як ніколи легко! Через пів години знайомства я знав про кожного чи не все: чим цікавляться, що хочуть отримати в подарунок на свята, про їхні родини, друзів і однолітків. Це було так легко, що я навіть задумався: може, це знак, що я готовий до батьківства", – поділився артист.

Нагадаємо, наразі MELOVIN активно інтригує романом зі співачкою SWOIIA. Нещодавно артист зізнався, що вони чимало часу проводять разом і в нього великі почуття до співачки.

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