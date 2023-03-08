MELOVIN показав рідкісне відео зі своїм батьком та ніжно привітав його з 60-річчям

У родині українського виконавця MELOVIN свято. Його тато святкував день народження.

Так, у рідної людини співака ювілей, адже йому виповнилося 60 років. Тож, з нагоди свята MELOVIN зворушливо привітав іменинника.

Артист опублікував відео, де його тато задуває свічки на іменинному торті. Окрім цього, співак адресував рідній людині чимало теплих слів з привітаннями.

"Цьому хлопчику на відео 60 рочків! Мій Санта, мій святий Миколай, мій вчитель, гуру, люблячий батько, мій чарівник. Тато, міцного здоров'я та многая літа! У цьому році багато писати не буду. Ми і так з тобою зрозуміли, що нам треба — бути поруч, бути здоровими та берегти всіх та все, що робить нас щасливими! З днем народження! Завжди поруч, твій син", - звернувся до тата артист.

Прихильники MELOVIN теж не залишилися осторонь. Вони адресували тату свого кумира чимало теплих слів з привітаннями: "вітаю твого тата з днем народження", "я думаю, тобі пощастило з батьками, а їм з тобою, бережіть одне одного, татові найміцнішого здоров'я, тебе з іменинником!", "щирі вітання твоєму татові! Мирного неба та міцного здоров'ячка".

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик потішила прихильників рідкісною світлиною з батьками. Рідні люди знаменитості відвідали виставу, де грала їхня донька.

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