MELOVIN похизувався особливим подарунком від нареченого на Різдво: "У нас поповнення"
Артист показав романтику з коханим.
Український співак MELOVIN похизувався особливим різдвяним подарунком від нареченого, військового Петра Злоті.
Так, цьогоріч виконавець святкує Різдво в кардинально новому форматі. Восени артист заручився, розсекретив нареченого та залюбки розкриває деякі подробиці з їхнього особистого життя.
Зокрема, MELOVIN зізнався, що в їхній із коханим родині сталося поповнення. Петро подарував виконавцеві собаку той-пуделя. Артист назвав чотирилапу Міррою.
"У нас поповнення! На Різдво Мел Миколайович отримав той-пуделя на ім'я Мірра", - поділився артист.
Також MELOVIN показав, як загалом відсвяткував Різдво. Вочевидь, виконавець зібрався з друзями у заміському будиночку, що був прикрашений різноманітним новорічним декором. Звичайно ж, наречений військовий був поруч.
Нагадаємо, MELOVIN ще влітку 2021 року здійснив камінгаут. У листопаді цього року виконавець заручився з військовим. Петро Злотя освідчився артистові просто на Майдані Незалежності.
До речі, нещодавно MELOVIN відіграв концерт у Києві. Наречений співака зробив там йому чималий сюрприз, що Мел навіть звернувся до нього зі сцени.