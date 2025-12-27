ТСН у соціальних мережах

MELOVIN похизувався особливим подарунком від нареченого на Різдво: "У нас поповнення"

Артист показав романтику з коханим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN похизувався особливим різдвяним подарунком від нареченого, військового Петра Злоті.

Так, цьогоріч виконавець святкує Різдво в кардинально новому форматі. Восени артист заручився, розсекретив нареченого та залюбки розкриває деякі подробиці з їхнього особистого життя.

Зокрема, MELOVIN зізнався, що в їхній із коханим родині сталося поповнення. Петро подарував виконавцеві собаку той-пуделя. Артист назвав чотирилапу Міррою.

MELOVIN з нареченим та хатньою улюбленицею / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN з нареченим та хатньою улюбленицею / © instagram.com/melovin_official

"У нас поповнення! На Різдво Мел Миколайович отримав той-пуделя на ім'я Мірра", - поділився артист.

Хатня улюблениця MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Хатня улюблениця MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Також MELOVIN показав, як загалом відсвяткував Різдво. Вочевидь, виконавець зібрався з друзями у заміському будиночку, що був прикрашений різноманітним новорічним декором. Звичайно ж, наречений військовий був поруч.

MELOVIN відсвяткував Різдво з близькими / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN відсвяткував Різдво з близькими / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, MELOVIN ще влітку 2021 року здійснив камінгаут. У листопаді цього року виконавець заручився з військовим. Петро Злотя освідчився артистові просто на Майдані Незалежності.

До речі, нещодавно MELOVIN відіграв концерт у Києві. Наречений співака зробив там йому чималий сюрприз, що Мел навіть звернувся до нього зі сцени.

