MELOVIN потрапив до психіатричної клініки і розкрив свій діагноз: "Зі мною трапилась біда"

Український співак MELOVIN зізнався, що опинився в психіатричній клініці.

Так, днями стало відомо, що виконавець загримів до лікарні. Нині ж співак більш детально розкриває подробиці про свій стан та що з ним сталося насправді. Виявляється, артист потрапив до однієї з психіатричних клінік Харкова. У MELOVIN погіршилося ментальне здоров'я, тож йому просто необхідна була допомога спеціалістів.

"На мене чекає ще тривалий процес лікування, але. Я хочу подякувати моїм душевним крилам, які відчувають, що зі мною трапилась біда і треба рятувати", — поділився артист.

MELOVIN вже й розкрив свій діагноз. Попередній висновок спеціалістів — артист страждає на генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод. Виконавець відчуває стійку та важко контрольовану тривожність, знижений фон настрою, має скарги на немотивоване занепокоєння, відчуває внутрішнє напруження з неможливістю розслабитися, має відчуття небезпеки, поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями.

Нагадаємо, раніше MELOVIN робив натяки про свій жахливий стан. Виконавець ділився, що діагноз його не тішить та викликає сльози на очах.