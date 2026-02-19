MELOVIN повністю скасував усі свої концерти в Україні після інциденту у Рівному

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Тур співака MELOVIN українськими містами офіційно скасовано.

Про відповідне рішення повідомили організатори концертів артиста в Instagram. У заяві Master Show натякнули, що це зроблено «з міркувань безпеки» після нещодавнього інциденту. Ймовірно, мовиться про зрив шоу MELOVIN у Рівному, де невідомі у масках з плакатами протестували проти одностатевих шлюбів і ЛГБТ-спільноти, до якої належить зірка.

Тож після скандального випадку організатори скасували всі майбутні концерти із приміткою, що «безпека кожного — понад усе». До слова, до кінця лютого MELOVIN мав ще виступити у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві, але не судилося. У повідомленні команди зазначається, що кошти за придбані квитки можна повернути за місцем придбання.

Допис про концерти MELOVIN

Своєю чергою виконавець раніше у Telegram-каналі зазначав, що для нього «абсолютно неприпустимі погрози завдати кривди кожному, хто залишиться на його концерті у залі». Водночас він не відкидає припущення, що до створення провокації могли бути залучені росіяни. Проте, артист зазначив, що зрив концерту у Рівному жодним чином не вплинув на його моральний стан: «Так по**й, що аж соромно».

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN оголосив про розірвання заручин зі своїм нареченим-військовим Петром. Після цього співак вдався до кардинальних змін зовнішності й показав свій новий вигляд на фото.