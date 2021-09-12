MELOVIN пригадав реакцію батька, коли він дізнався з Мережі про орієнтацію сина

Артист не попередив тата про камінгаут на Atlas Weekend.

Співак та учасник "Танців з зірками" MELOVIN, який нещодавно розповів, як зізнався матері у потягу до чоловіків, пригадав, як тато дізнався про орієнтацію сина.

У "Світському житті" знаменитість поділився, що якщо мамі він сказав особисто, то батько дізнався про бісексуальність сина з Мережі, коли побачив відео поцілунку зірки на Atlas Weekend.

"Тато дізнався по факту, після тріуфального моменту камінгауту. Одразу після цього ми приїхали з моїми друзями, з командою до батьків до Одеси. У мене тато такий дипломат. Він не спитав нічого. Взагалі. Ми сиділи за столом, пили вино, яке він сам зробив, розмовляли. Як кажуть друзі, що я їх використав, тому що поки вони розповідали татові, що це нормально, я в цей час сидів і сьорбав вино", – поділився артист.

За словами Костянтина Бочарова (ім'я MELOVIN – Ред.) після цього він з батьком також не розмовляв на тему бісексуальності: "Він усміхався і сказав: "Ну, так, то й так".

Також знаменитість прокоментував жарти щодо його орієнтації. Зокрема, покепкував гурт MOZGI. Так, під час виступу Потап і Позитив вирішили спробувати як то – цілувати чоловіка та поцілувалися в губи. MELOVIN зазначив, що його це не образило.

"Усі, хто кепкував – це їхня проблема. Вони так бачать життя, нехай. Це дуже круто, що я, як лакмусовий папірець – каталізатор їхніх психічних розладів", – зазначив Костя.

Виконавець також розповів, що у нього була ідея танцювати на "Танцях з зірками" у парі з чоловіком. Втім, своєю партнеркою він задоволений та навіть зізнався, що може в неї закохатися: "Іскра іноді виникає у нас на репетиціях".

Нагадаємо, раніше MELOVIN вперше зізнався, що зустрічався з хлопцем. Артист розповів, чому вони розійшлися.

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