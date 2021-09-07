MELOVIN про те, як зізнався матері у потягу до чоловіків: "Ми плакали разом"

Артист нещодавно здійснив камінгаут.

Співак та учасник "Танців з зірками" MELOVIN під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 2021 зробив камінгаут – поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім ще обгорнувся прапором ЛГБТ.

Та у програмі "ЖВЛ" Мел поділився, що для нього важливіша інша дата – за півроку до камінгауту артист набрався сміливості, щоб зізнатися у бісексуальності рідним.

Коли вони родиною відпочивали у Карпатах наприкінці 2020-го, співак, який мовчав про свою орієнтацію 18 років, розповів усе найдорожчій людині – мамі.

"Ми сиділи, плакали разом з нею. Була дуже така крута підтримка з фразою: "Ти для мене перше, єдине і останнє". І для мене нічого не важливо. Я такий, сидів, теж ось це от соплі підтирав наждачкою", - поділився виконавець.

MELOVIN з мамою / instagram.com/melovin_official

Мел каже, що до зізнання щодня жив у страху, йому не було кому висповідатися, поділитися переживаннями. Після вибухового подвійного поцілунку на Atlas артист описав у своєму Instagram, як у 13 років вперше закохався у хлопця.

Щойно співак показав свою справжню сутність, каже, що більше не боїться робити все, що йому заманеться.

"Хочеш, одягни кабли, хочеш не одягай кабли. Хочеш, одягни жіноче боді. Що хочеш, те й роби. Але просто роби так, щоб не йти проти закону України. Мені немає, що приховувати. Я вільна зовсім людина і це надає якихось крил", - зазначив MELOVIN.

Нагадаємо, раніше MELOVIN розповів про погрози після зізнання у бісексуальності. Артисту писали, що його поріжуть.

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