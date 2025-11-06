MELOVIN приголомшив сумою, яку витратив на створення нового альбому

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Реклама

Український співак MELOVIN розкрив суму, яку вклав у створення свого нового альбому.

Виконавець наразі готує до релізу третю платівку MRoom13. Прем'єра альбому відбудеться 13 листопада, а поки ж співак розкриває подробиці його створення. Зокрема, артист зізнався, скільки коштів вклав. Сума виявилася чималенькою, а саме 20 тисяч євро. MELOVIN підкреслив, що такі витрати – це не розкіш, а інвестиція у мистецтво, адже кожен артист прагне створювати продукт світового рівня.

До речі, знаменитість також представив новинку "я горю не згораю", що стала передвісником його третьої платівки. Ця композиція – це відверта історія про пристрасть і любов, яка не минає навіть після розставання. "я горю не згораю" – творчий експеримент MELOVIN, а саме крок в інше звучання у поєднанні з пристрасною лірикою. За словами артиста, натхненням на роботу стало ні що інше, як закоханість.

Реклама

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

"Мені здається, у кожного є людина, яка, попри все, надихає горіти, робити божевільні вчинки і віддаватися почуттям. І хоч би що сталося, ти все одно пам'ятаєш цей вогонь. Тому я вирішив зробити пісню не про біль, а про пристрасть, яка стає частиною сили", – каже артист.

Режисером кліпу став Богдан Семенюк, для якого ця робота є дебютною. За його словами, рішення про співпрацю стало миттєвим і неочікуваним – вони з MELOVIN познайомилися на студії, де він почув кілька рядків пісні і одразу запропонував ідею кліпу. Через чотири дні в одній із студій Києва відбулися знімання.

"У кліпі ми зазираємо в душу Мела. Там зустрічаються два його "я". Зовнішнє "я" шукає відповідь: телефонує, звертається до карт Таро, але не отримує нічого. Внутрішнє – це втілення наших почуттів. У відео MELOVIN розбиває телефон – символ розірваного зв'язку, але емоції залишаються. Він падає в дим, попіл, у власні почуття. І звідти його витягує той єдиний, хто може це зробити – він сам", – поділився режисер кліпу.

У цій роботі кожен може впізнати себе: той стан, коли всередині все палає, але ти все одно продовжуєш йти вперед. "я горю не згораю" – це пісня про людей, які вміють відчувати, не бояться любити й навіть після втрат зберігають у собі вогонь життя.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN заспівав у дуеті з alyona alyona. Спільна композиція артистів отримала назву "не схожі".