ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

MELOVIN приголомшив сумою, яку витратив на створення нового альбому

Також артист презентував чуттєву новинку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MELOVIN

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Український співак MELOVIN розкрив суму, яку вклав у створення свого нового альбому.

Виконавець наразі готує до релізу третю платівку MRoom13. Прем'єра альбому відбудеться 13 листопада, а поки ж співак розкриває подробиці його створення. Зокрема, артист зізнався, скільки коштів вклав. Сума виявилася чималенькою, а саме 20 тисяч євро. MELOVIN підкреслив, що такі витрати – це не розкіш, а інвестиція у мистецтво, адже кожен артист прагне створювати продукт світового рівня.

До речі, знаменитість також представив новинку "я горю не згораю", що стала передвісником його третьої платівки. Ця композиція – це відверта історія про пристрасть і любов, яка не минає навіть після розставання. "я горю не згораю" – творчий експеримент MELOVIN, а саме крок в інше звучання у поєднанні з пристрасною лірикою. За словами артиста, натхненням на роботу стало ні що інше, як закоханість.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

"Мені здається, у кожного є людина, яка, попри все, надихає горіти, робити божевільні вчинки і віддаватися почуттям. І хоч би що сталося, ти все одно пам'ятаєш цей вогонь. Тому я вирішив зробити пісню не про біль, а про пристрасть, яка стає частиною сили", – каже артист.

Режисером кліпу став Богдан Семенюк, для якого ця робота є дебютною. За його словами, рішення про співпрацю стало миттєвим і неочікуваним – вони з MELOVIN познайомилися на студії, де він почув кілька рядків пісні і одразу запропонував ідею кліпу. Через чотири дні в одній із студій Києва відбулися знімання.

"У кліпі ми зазираємо в душу Мела. Там зустрічаються два його "я". Зовнішнє "я" шукає відповідь: телефонує, звертається до карт Таро, але не отримує нічого. Внутрішнє – це втілення наших почуттів. У відео MELOVIN розбиває телефон – символ розірваного зв'язку, але емоції залишаються. Він падає в дим, попіл, у власні почуття. І звідти його витягує той єдиний, хто може це зробити – він сам", – поділився режисер кліпу.

У цій роботі кожен може впізнати себе: той стан, коли всередині все палає, але ти все одно продовжуєш йти вперед. "я горю не згораю" – це пісня про людей, які вміють відчувати, не бояться любити й навіть після втрат зберігають у собі вогонь життя.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN заспівав у дуеті з alyona alyona. Спільна композиція артистів отримала назву "не схожі".

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie