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MELOVIN приголомшив своїми гонорарами за корпоративи та здивував новим багатотисячним заробітком
Артист розповів про свої доходи.
Український співак MELOVIN приголомшив своїми гонорарами за виступ на корпоративі та здивував новим заробітком, який приносить йому багатотисячний дохід.
До новорічних свят залишилося всього півтора місяця, а цей період неабияк насичений на роботу для артистів. Окрім того, саме на новорічні свята знаменитості заробляють чималі суми. MELOVIN на проєкті «Ранок у великому місті» зізнається, що йому вже телефонують замовники, але наразі конкретних домовленостей немає. Щодо вартості, то охочим доведеться заплатити 12–13 тисяч. Хоча виконавець і не назвав валюту, але, ймовірно, йдеться про долари.
«Двоє замовників уже телефонували, але поки що ми не підтвердили. Тому телефонуйте і пропонуйте ціни більші. Нічого я не спускаю. Як коштував 12–13 тисяч, так і коштую», — зізнається співак.
До речі, віднедавна MELOVIN зайнявся творчою діяльністю. Виконавець пише картини, які потім продає. Щоправда, їхня вартість чимала — від 1,5 тисячі доларів. Він пояснив таку ціну тим, що саме так оцінює себе. Також артист додав, що взагалі, небагато написав картин і не всі виставляє на продаж.
«Я себе не оцінюю на тисячу гривень. Картин десь штук 10. Деякі я не продаю, не виставив, бо хочу залишити їх собі», — пояснив він.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Дядя Жора розповів про гонорари ведучої Лесі Нікітюк. Пропонуємо дізнатися, скільки заробляла знаменитість на початку кар’єри.