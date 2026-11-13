MELOVIN приголомшив своїми гонорарами за корпоративи та здивував новим багатотисячним заробітком

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN приголомшив своїми гонорарами за виступ на корпоративі та здивував новим заробітком, який приносить йому багатотисячний дохід.

До новорічних свят залишилося всього півтора місяця, а цей період неабияк насичений на роботу для артистів. Окрім того, саме на новорічні свята знаменитості заробляють чималі суми. MELOVIN на проєкті «Ранок у великому місті» зізнається, що йому вже телефонують замовники, але наразі конкретних домовленостей немає. Щодо вартості, то охочим доведеться заплатити 12–13 тисяч. Хоча виконавець і не назвав валюту, але, ймовірно, йдеться про долари.

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«Двоє замовників уже телефонували, але поки що ми не підтвердили. Тому телефонуйте і пропонуйте ціни більші. Нічого я не спускаю. Як коштував 12–13 тисяч, так і коштую», — зізнається співак.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

До речі, віднедавна MELOVIN зайнявся творчою діяльністю. Виконавець пише картини, які потім продає. Щоправда, їхня вартість чимала — від 1,5 тисячі доларів. Він пояснив таку ціну тим, що саме так оцінює себе. Також артист додав, що взагалі, небагато написав картин і не всі виставляє на продаж.

«Я себе не оцінюю на тисячу гривень. Картин десь штук 10. Деякі я не продаю, не виставив, бо хочу залишити їх собі», — пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Дядя Жора розповів про гонорари ведучої Лесі Нікітюк. Пропонуємо дізнатися, скільки заробляла знаменитість на початку кар’єри.

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