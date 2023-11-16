MELOVIN різко відреагував на побажання юзерів отримати контузію на війні: "Гидко дивитися"

Український співак MELOVIN емоційно прокоментував побажання підписниці отримати контузію на фронті.

У своєму фотоблогу зірка опублікував відео, у якому дав відповідь на пропозицію підписниці піти на передову та отримати контузію. Жінка занепокоєна несправедливістю. За словами юзерки, її чоловік перебуває на лінії вогню від початку війни, доки співак просто "сидить".

"Хай іде на фронт, де мій чоловік уже один рік і сім місяців. Нехай спробує перенести контузію. А то сидить косе. Гидко дивитися", - йдеться у повідомленні жінки на ім'я Маргарита.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Після прочитання цих рядків MELOVIN дуже розгнівався. Він зазначив, що такого роду закиди для нього рівнозначні побажанню смерті. Проте співак не став агресивно відповідати, лише побажав здоров'я чоловіку коментаторки.

"Я в ах*є, Маргарито, від вас, люблячої дружини, як ви пишете, яка бажає комусь пережити контузію. Я вам бажаю лише любові, витримки і сил. І щоб ваш чоловік був живим і здоровим, і щоб ви його дочекалися. Видно, що вам точно важко", - відповів артист.

MELOVIN записав емоційну відповідь юзерці, яка побажала йому контузії на війні

Однак, наприкінці свого відеозвернення український співак зізнався, що йому так і не вдалося зрозуміти такої агресії та злості.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN повідомив про спадкову невиліковну хворобу. Днями зірка розсекретив свій діагноз.

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