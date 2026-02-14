ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
1 хв

MELOVIN розійшовся з нареченим-військовим через два місяці після заручин

Артист звернувся до колишнього обранця та подякував йому за досвід.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MELOVIN та його колишній наречений

MELOVIN та його колишній наречений / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN розійшовся з нареченим-військовим Петром, з яким заручився в листопаді минулого року.

Про розрив із коханим артист оголосив в Instagram-stories. Виконавець опублікував фото, на якому тримав у руці обручку. Водночас співак звернувся до колишнього коханого та подякував йому за пройдений разом досвід.

MELOVIN не став коментувати розрив та називати причини такого рішення. Натомість музикант попросив поважати їхню приватність та не ставити зайвих запитань.

"Дякую за досвід. Шановні медіа, задля мого спокою та спокою Петра я нічого не коментуватиму", - коротко написав артист.

MELOVIN повідомив про розрив із нареченим / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN повідомив про розрив із нареченим / © instagram.com/melovin_official

Зазначимо, про стосунки MELOVIN з військовим Петром мало що відомо. Артист розсекретив їх торік 23 листопада. Саме тоді Петро освідчився співаку на Майдані Незалежності. Щоправда, не всі щиро вірили в їхній роман та підозрювали пару в "піарі".

Нагадаємо, на початку цього року MELOVIN здивував заявою про завершення кар'єри. Артист вже назвав причину свого рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie