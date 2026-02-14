MELOVIN розійшовся з нареченим-військовим через два місяці після заручин

MELOVIN та його колишній наречений / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN розійшовся з нареченим-військовим Петром, з яким заручився в листопаді минулого року.

Про розрив із коханим артист оголосив в Instagram-stories. Виконавець опублікував фото, на якому тримав у руці обручку. Водночас співак звернувся до колишнього коханого та подякував йому за пройдений разом досвід.

MELOVIN не став коментувати розрив та називати причини такого рішення. Натомість музикант попросив поважати їхню приватність та не ставити зайвих запитань.

"Дякую за досвід. Шановні медіа, задля мого спокою та спокою Петра я нічого не коментуватиму", - коротко написав артист.

MELOVIN повідомив про розрив із нареченим

Зазначимо, про стосунки MELOVIN з військовим Петром мало що відомо. Артист розсекретив їх торік 23 листопада. Саме тоді Петро освідчився співаку на Майдані Незалежності. Щоправда, не всі щиро вірили в їхній роман та підозрювали пару в "піарі".

Нагадаємо, на початку цього року MELOVIN здивував заявою про завершення кар'єри. Артист вже назвав причину свого рішення.