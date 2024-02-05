MELOVIN розкритикував результати голосування на нацвідборі та заявив про фальсифікацію балів

Співак MELOVIN прокоментував результати голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення-2024", згідно з яким він посів третє місце.

Виконавець в ефірі телемарафону зізнався, що його бентежать глядацькі голоси. На думку артиста, у "Дії" підозріло стався збій. Окрім того, MELOVIN бентежить, що між першим і другим місцем надто велика різниця у голосах. Зокрема, за Jerry Heil і alyona alyona проголосували понад 720 тисяч українців, а за YAKTAK, якому глядачі віддали друге місце, - понад 107 тисяч.

Результати голосування за переможця нацвідбору в "Дії"

"Чи погоджуюсь я з голосуванням? Воно викликає багато запитань: "злетіла" ДІЯ - це неможливо, адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта і дарма; розрив між 1 і 2 місцем в 600 000 - питання; а ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище…", - обурився MELOVIN.

Окрім того, співак заявив, що лейбл ENKO, до якого входить виконавиця alyona alyona, нібито заплатив кошти за перемогу. За словами артиста, це він почув від працівників "Суспільного".

"Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що лейбл ENKO запропонував більшу частину на "Євробаченні" оплатити, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах "Суспільного" від робітників, які працюють на "Суспільному", - додав артист.

Зазначимо, alyona alyona вже відповіла на закиди, що вони з Jerry Heil нечесно перемогли. Також артиста прокоментувала звинувачення, що лейбл платив кошти за перше місце.

Окрім того, представник "Дії" пояснив, чому стався збій під час голосування у фіналі нацвідбору. До слова, застосунок не змогли відновити того ж дня, тож переможця обрали 4 лютого.

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