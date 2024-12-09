MELOVIN розкрив свою психологічну травму, яку залишила зрада колишнього хлопця: "Мені огидно"

Артист досі бореться з цієї проблемою.
Український співак MELOVIN після зради свого колишнього хлопця розповів про емоційний стан.
Так, співак вже близько пів року, як розірвав стосунки з ексбойфрендом. Утім, зірка каже, що йому все ще дуже боляче. Тим паче з часом на цьому тлі у нього виникла проблема з довірою до інших людей. Як стверджує MELOVIN, зараз йому важко побудувати здорову комунікацію саме через цю травму. На щастя, артист знайшов вихід і нині бореться з цим разом зі спеціалістом.
"Максимальна недовіра. Я над цим працюю. Я в усьому вбачаю недовіру, що щось відбувається підступне. Людина з минулого мене травмувала. Тепер мені треба час для того, щоб підрихтуватися. Дуже важко", - розповів MELOVIN у коментарі "Люкс ФМ".
Ще більше, за словами музиканта, його травмують розмови зі спільними знайомими і випадкові зустрічі із колишнім на світських заходах. Зокрема, нещодавно він перетнувся з ним на музичній премії Muzvar у Києві. Щоправда, ексобранець MELOVIN не працює у шоубізнесі, а був просто глядачем.
"Ще досі до мене доходять люди, які розказують, що "а ми там щось мали". Важко те, що мені все про нього нагадує. Він тут (на музичній премії – прим. ред.) знаходиться. Не з шоубізнесу та не з музичної сфери. Мені хр*ново. Мені огидно й неприємно бачити його. Я злий", - висловився артист.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська заговорила про конфлікти з чоловіком Віталієм Борисюком. Вона зізналася, до кого часто ревнує свого коханого.
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