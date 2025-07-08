MELOVIN розкрив, коли насправді мобілізувався до Державної прикордонної служби та як складав присягу

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN розкрив, коли насправді вступив до Державної прикордонної служби України.

Так, днями артист оголосив, що долучився до складу ДПСУ. Виявляються, його служба розпочалася значно раніше. MELOVIN говорить, що мобілізувався ще в квітні цього року, а також показав, як складав військову присягу, а точніше підписував відповідний документ.

До слова, виконавець долучився до складу Ансамблю пісні та танцю ДПСУ. MELOVIN також розкрив, чим займатиметься на службі. На виконавця чекають концерти для військових, а також благодійні виступи, де збиратимуть кошти для фронту.

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MELOVIN складає присягу

"Ансамбль пісні та танцю став місцем, де прийняли як професіонала своєї справи. Наразі маємо розписані концерти для військових, великі збори на підтримку фронту, до яких я закликаю долучатись кожного. І на моїх сольниках теж збираємо! Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього", - говорить артист.

Зазначимо, MELOVIN розповів про мобілізацію на своєму концерті в Києві. Артист долучився до долучився до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України. Співак вже прокоментував своє рішення мобілізуватися.