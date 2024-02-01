MELOVIN розніс пісню Jerry Heil та alyona alyona "Teresa & Maria"

Артист пояснив, що саме його бентежить у конкурсній композиції артисток.

Один з фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024" MELOVIN розкритикував пісню Jerry Heil та alyona alyona "Teresa & Maria".

За його словами, з цією піснею не можна їхати до Мальме, аби представляти Україну на "Євробачення", йдеться у ЖВЛ. Йому не подобається наратив матері Терези, мовляв, це "диявол в рясі".

"Вона була негативним персонажем і я б не хотів, як громадянин України, щоб цей наратив звучав від імені усіх українців. Але пісня красива і в мене вона є, я її слухаю", - пояснив MELOVIN.

alyona alyona & Jerry Heil

Сам виконавець боротиметься у фіналі нацвідбору з піснею Dreamer, яку йому нібито нашептав легендарний український композитор Володимир Івасюк. За словами співака, після відвідування могили легенди у Львові, у його голові зіграла мелодія треку.

MELOVIN

Також MELOVIN не погоджується з вагомістю прогнозів букмекерів, адже за його спостереженнями вони не збулися у 2018-му, коли він представляв Україну на "Євробаченні". Як і минулого року – робили ставки на Jerry Heil, а поїхали TVORCHI.

Нагадаємо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться вже 3 лютого. Детальніше про учасників нацвідбору та їхні пісні, а також де можна буде подивитися трансляцію – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: