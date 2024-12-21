MELOVIN розповів про свої серйозні проблеми зі здоров'ям, які виникли на тлі алкогольної залежності

Український співак MELOVIN, який раніше розсекретив свої доходи, відверто розповів про проблеми зі здоров'ям, які в нього виникли на тлі алкогольної залежності.

Постійно вживати спиртне артист почав з початком повномасштабної війни. До цього він міг випити в компаніях, на якихось святах чи подіях, але не зловживав з цим занадто. Вже після повномасштабного російського вторгнення виконавець почав страждати від тривожності. В інтерв'ю Маші Єфросиніній артист зізнався, що це було пов'язано не з воєнними подіями, а з тим, що змінилося його світосприйняття і було нерозуміння, куди рухатися далі.

"Війна зробила прірву між минулим життям, і прірву не тим, що летять ракети і ти по-іншому адаптуєшся до світу, а повністю ментальну. Змінилося світосприйняття: "Хто ти такий в цьому світі? Що ти хочеш зробити? Про що ти мрієш? Це були твої мрії чи нав'язані кимось?". Почало багато спливати якихось страхів, минулих образ від дитинства, дуже багато всього. Це ніби каталізатор – запустилися всі процеси одночасно", - зізнався артист.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Виконавець говорить, що алкоголь допомагав йому боротися з тривожністю. Проте, це був тимчасовий ефект, тож доводилося вживати спиртне знову і знову.

"Алкоголь знімав тривожність…тимчасово. Тимчасово тобі добре. А потім тобі треба більшу дозу для того, щоб вже точно зняти тривогу. А потім відбувається якась складна ситуація, а потім ти тягнешся знову за тим, що знімає тобі тривожність замість того, щоб йти до психотерапевта і працювати над собою", - поділився виконавець.

Алкоголь спричинив в MELOVIN серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, артист звернувся до лікаря, коли в нього заніміла рука. Аналізи показали, що у співака стеатогепатоз печінки, тобто орган почав руйнуватися. Окрім того, спиртне спровокувало появу діабету. Мелу сказали, якщо він хоче зустріти свій 30-й день народження, йому просто необхідно кинути пити.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У мене на три дні відняло ліву руку, заніміла повністю рука. Я злякався і пішов на повний чекап організму. Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки, тобто вона починає руйнуватися. Наступна стадія – цироз. Я пішов на УЗД і мені жіночка каже: "Вибачте, але таку печінку я бачила лише в аграріїв, які труять поля, і ті віком за 50 років". Потім вона запитала, чи мене ніхто не отруював. Я сказав, що ви просто не розумієте кількість випитого алкоголю. Я міг випити дві пляшки джину за вечір. Такі запої були на тиждень. Напивався до забуття", - зізнався артист.

Врешті, MELOVIN повністю відмовився від алкоголю. Виконавець вже півтора року не вживає спиртне. Допомогла йому в цьому психотерапія. Окрім того, співак змінив оточення. Зокрема, у його творчій команді немає людей, які п'ють спиртне.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN зізнався у романі зі співачкою SWOIIA. Це перші стосунки співака після болісного розриву з бойфрендом, який його зраджував.

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