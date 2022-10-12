MELOVIN розповів про військового, якого не пускають до реанімації до його хлопця

Український співак MELOVIN у Національний день камінг-ауту, який був 11 жовтня, підняв важливу тему прав ЛГБТ-спільноти.

Зокрема, на сторінці в Instagram артист поділився дописом дівчини на ім'я Аліна, яка розповіла про декілька випадків, коли одностатеві пари зіштовхуються з порушенням прав через те, що вони не захищені юридично.

Так от, Аліна ділиться, що її друга-військового, який боронить нашу країну на передовій, не пустили до реанімації до його хлопця, бо вони не родичі. Ще одна історія – на війні загинула медичка, а в її жінки можуть забрати 7-річну доньку, оскільки за документами це чужа дитина.

Фото: instagram.com/melovin_official

"Не на часі? Дай Всесвіт та Боже розуму! Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і буду стояти поруч свободи людей та народу! Бо свобода – це Україна! Це моя держава і я всередині усіх процесів! Давайте, запалюйте вогнище та діставайте свої вила! Давайте! Продовжуйте мені завалювали дірект! Ви пахнете червоною площею! Ви! Радикальні пабліки типу "околофутболу". Продовжуйте паплюжити свій рід та бажати мені смерті! Го! Чекаю на кожного! В мене яйця більше аніж у вас! За свободу та щастя народу і вмерти не страшно!" – прокоментував допис Аліни MELOVIN.

Артист звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням визнати одностатеві шлюби.

Нагадаємо, що у липні 2021-го український співак MELOVIN здійснив камінгаут під час фестивалю Atlas Weekend, заявивши, що він бісексуал. Артист після свого виступу поцілував дівчину, модель Маргариту Верховцеву, яка лесбійка, а потім злився у пристрасному поцілунку із чоловіком.

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