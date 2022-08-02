MELOVIN розповів, як допомагає українським захисникам на передовій: "Ми дуже багато зробили"

Виконавець MELOVIN ще від початку повномасштабної війни почав займатися волонтерством.

Коли в Україні було ще небезпечно, артист давав благодійні концерти в Європі. Нині ж співак почав виступати на заході України. За час повномасштабної війни MELOVIN разом з творчою командою зробив чимало для ЗСУ. Вони зуміли зібрати для захисників 2 мільйони гривень та придбати три автівки.

"У нас благодійний концерт 11 серпня у Чернівцях, 13 числа у Львові, а 14-го – у Трускавці. Вже було багато концертів і в Україні, і в Європі. За цей час ми з командою змогли передати понад 2 млн на ЗСУ, встигли купити три машини для військових. Ми дуже багато зробили, і можна вже робити навіть зведення про досягнення", - розповів знаменитість "Фактам ICTV".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист також відповів людям, які вважають, що давати концерти під час війни недоречно. Знаменитість вважає, що в такий тяжкий час потрібно знаходити джерело позитивних емоцій та відволікатися від негативу.

"Таких людей купа. У нас така незрозуміла ментальність – постійно здається, що все не на часі, і концерти мають вигляд, як бенкет під час чуми. Музика, кохання і все, що дає нам емоції – все це доречно. Не можна забороняти собі купити чашку кави та викласти знімок у Instagram, зробити манікюр", - додав зірка.

Зазначимо, MELOVIN за один свій благодійний концерт може зібрати чимало грошей для ЗСУ. Лише під час свого нещодавнього виступу у Луцьку знаменитість отримав від шанувальників понад 66 тис. гривень.

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