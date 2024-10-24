MELOVIN розсекретив, кому зробив пропозицію: "Дівчина, в яку закоханий"

Український співак MELOVIN днями заінтригував змінами в особистому житті.

Артист опублікував фото із загадковою дівчинкою та натякнув, що освідчився їй. Нарешті музикант привідкрив завісу та поділився подробицями. Виявилося, що виконавець і справді зробив пропозицію дівчині, в яку тривалий час був закоханий у дитинстві, однак мова йшла не про романтичну.

MELOVIN запропонував відомій співачці записати дуетну пісню. Виконавиця ж відповіла згодою. Щоправда, її імені Мел поки не розкриває, а лише показує знімки з нею, на яких приховує обличчя.

MELOVIN із відомою співачкою / Фото: instagram.com/melovin_official

"Дуже багато розмов і ще більше теорій про крайній допис. Я тішуся, що люди підходять до цього зі здоровою цікавістю. І так, багато хто вгадав - вона сказала "так" дуету. Але для мене це більше, ніж пісня! Це втілення дитячої мрії! Вона - дівчина, в яку я був закоханий тривалий час у дитинстві! І я дійсно щасливий!", - поділився співак.

Прихильники артиста почали вгадувати, з ким же їхній кумир запише дуетну пісню. Думки зійшлися на Тіні Кароль.

MELOVIN із відомою співачкою / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN відверто розповідав про свої стосунки. Артист поділився, як розійшовся з коханою людиною через зраду.

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