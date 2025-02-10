MELOVIN розсекретив свою нову професію і розкрив, чим тепер займається

Також артист заінтригував поверненням на нацвідбір на "Євробачення".

Український співак MELOVIN розсекретив свою нову професію і поділився, чим тепер займається.

Виконавець був гостем на нацвідборі на "Євробачення-2025". Він разом з іншими артистами відкривав грандіозний фінал піснею Назарія Яремчука – "Усміхнися мені". Пізніше в грінрумі MELOVIN розсекретив свої професійні плани.

Виявилося, що співак наразі опановує нову професію. Зокрема, Мел став продюсером та займається продюсуванням артиста. Ім'я підопічного чи підопічної виконавець поки що не розкриває. Натомість співак зізнався, що планує 2026 року повертатися на нацвідбір на "Євробачення", але вже в ролі наставника іншого артиста.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"MELOVIN цьогоріч став продюсером. Тому, сподіваюся, що наступного року я повернуся сюди зі своїм артистом", - поділився співак.

Нагадаємо, 8 лютого в Україні відгримів нацвідбір на "Євробачення-2025", де перше місце виборов гурт Ziferblat. Після перемоги колективу на конкурсі, букмекери оновили свої прогнози. Вже відомо, яке вони місце пророкують Україні на "Євробаченні", яке відбудеться в Базелі.

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