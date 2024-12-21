MELOVIN розсекретив, як під час війни почав більше заробляти і що приносить йому дохід

Український співак MELOVIN розсекретив, як під час повномасштабної війни збільшилися його заробітки і що саме йому приносить дохід.

У більшості артистів після початку російського вторгнення доходи значно зменшилися. Однак MELOVIN в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, що його це не стосується. Звичайно, у виконавця поменшало концертів, але він шукав можливості, як заробляти на своєму імені. Виконавець отримує роялті, продає власний мерч, робив марафони, де ділився досвідом. Також виконавець разом із психотерапевтом розробляв тести для людей, яким вони допомагали, та щоденник ментального здоров'я.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Завжди можна щось вигадати. У мене вони (заробітки – прим. ред.) стали більші. Не концертів побільшало, а заробітків. Є роялті. У моєму випадку це відчутні гроші. У мене є мерч, сайт, я випускаю якусь свою продукцію і її розкуповують. Я створюю щось навколо свого імені та власного бренду. Я навіть марафони робив. Я хотів поділитися досвідом і тим, як працював, здобував своє щось. Паралельно я спілкувався з психотерапевтом, вигадав із ним якісь класні тести, які дійсно можуть допомогти людям. Я випустив щоденник ментального здоров'я", - поділився співак.

MELOVIN також замислюється над тим, аби в нього був дохід, що не пов'язаний із творчістю. Зокрема, до повномасштабної війни артист вже майже готовий був запускати у виробництво та продаж лінійку власних парфумів. Це довелося відкласти, але Мел планує повернутися до ідеї. Наразі ж співак готує до випуску лінійку бальзамів для губ.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я мав досвід випуску власних парфумів і створював їх також сам. Саме перед початком війни я мав запускати свій бренд і сталося те, що сталося. Я обов'язково повернуся до цієї ідеї. Зараз я вже готую дуже класний бальзам для губ", - розповів співак.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN підтвердив роман зі співачкою SWOIIA. Це перші стосунки виконавця після того, як він порвав із бойфрендом, який його зраджував.

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