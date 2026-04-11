MELOVIN шокував, як у Києві відіграв концерт зі збитками у майже мільйон гривень: "Кредити віддавав"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN шокував, як його концерт у Києві обернувся збитками у майже мільйон гривень.

Артист ще на початку грудня минулого року виступив в одному зі столичних клубів. Проте концерт знаменитості не окупився. На проєкті "Розмова" MELOVIN зізнався, що залишився зі збитками у розмірі 800 тисяч гривень. Сталося це тому, що співак організовував масштабне та якісне шоу, що вартувало йому чимало коштів.

"У мене концерт був 5 грудня (у Києві – прим. ред.). Він вийшов у мінус 800 тисяч. Я поки кредити віддавав. Захотів зробити величезне шоу, щоб це була Америка. Побудував сцену, не знаю, скільки там метрів було, здається, 12, купа світла, ці двері, будова на сцені, де скрипальки, барабани", - говорить артист.

MELOVIN запевняє, що ні про що не шкодує. За словами виконавця, його концерт дійсно був якісним та чудово зробленим. Щодо збитків, то в артиста залишились кредити, але він їх вже погасив.

"Це було дуже дорого, але це було дуже якісно. Це було дуже красиво. Це неможливо було окупити, бо я хотів дуже гарно. Ну, я й витратився. Зараз все позакривав (кредити – прим. ред.)", - підсумував співак.

Нагадаємо, нещодавно батьківський дім MELOVIN в Одесі постраждав внаслідок ворожого "прильоту". Артист вже розповів про наслідки обстрілу та про стан близьких.