MELOVIN став хрещеним батьком і зворушив фото з малюком під час таїнства у храмі

Популярний український співак MELOVIN розчулив радісною новиною.

У своєму фотоблогу виконавець зізнався, що віднедавна він є хрещеним батьком. Його похресником став маленький Тимофій – син його друзів. Для такого особливого дня MELOVIN обрав повністю чорний лук і довге пальто. Малюка його батьки вбрали у білий костюм і пінетки. На кадрах помітно, як щасливий артист у храмі позує з маленьким хлопчиком на руках і час від часу розвеселяє його.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Після обряду хрещення MELOVIN висловив свої емоції й побажав для свого хрещеного сина щасливої долі у майбутньому. Крім того, звернувся до батьків Тимофія й висловив їм слова підтримки, зазначивши, що завжди буде поруч.

"Хай життя твоє буде яскравим та сповненим щасливими пригодами, підтримкою Всесвіту, та любов'ю, Тимофію. Дімо, Аню, бажаю вам мудрості та безумовної любові у вихованні маленького принца! А я тепер завжди поруч", - замилував співак.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька також стала хрещеною мамою. Знаменитість показала чуттєві фото з крихітною донечкою на руках у храмі.

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