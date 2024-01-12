MELOVIN у новому образі оголив торс і розбурхав уяву фанів пікантними кадрами

Артист готується до Нацвідбору на Євробачення-2024.

Український співак, учасник фіналу національного відбору на "Євробачення-2024" MELOVIN оприлюднив серію гарячих кадрів з пікантної фотосесії.

Вочевидь, напередодні Нацвідбору артист вирішив зробити фотосесію задля пісні, з якою він збирається підкорювати цьогорічний конкурс "Євробачення". Так, у новому образі з кардинально зміненою зачіскою MELOVIN приголомшив чорно-білими знімками. На фото співак постає у джинсах з оголеним торсом.

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

До слова, на деяких кадрах помітна присутність й інших людей. Зокрема, видніються руки, які торкаються торсу.

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

MELOVIN. Скриншоти: TikTok mr.melovin

Своєю чергою шанувальники були в захваті від краси та харизми зірки й також поділилися враженнями від прослуховування конкурсної пісні MELOVIN:

Сиджу з відкритою щелепою і кайфую від тебе!

Пісня вогонь і фотосесія вогонь

Пісня така ж гаряча й прекрасна, як і ця фотосесія

Йой, тебе там поступово роздягають! Пісня крутезна

Скоріше хочу побачити фотографії з цієї фотосесії

Нагадаємо, нещодавно своїми гарячими знімками поділилася зірка "Жіночого Кварталу" Лєра Товстолєс. Артистка топлес попозувала на пляжі Тенеріфе.

Читайте також: