MELOVIN у новому образі оголив торс і розбурхав уяву фанів пікантними кадрами

Артист готується до Нацвідбору на Євробачення-2024.
Український співак, учасник фіналу національного відбору на "Євробачення-2024" MELOVIN оприлюднив серію гарячих кадрів з пікантної фотосесії.
Вочевидь, напередодні Нацвідбору артист вирішив зробити фотосесію задля пісні, з якою він збирається підкорювати цьогорічний конкурс "Євробачення". Так, у новому образі з кардинально зміненою зачіскою MELOVIN приголомшив чорно-білими знімками. На фото співак постає у джинсах з оголеним торсом.
До слова, на деяких кадрах помітна присутність й інших людей. Зокрема, видніються руки, які торкаються торсу.
Своєю чергою шанувальники були в захваті від краси та харизми зірки й також поділилися враженнями від прослуховування конкурсної пісні MELOVIN:
- Сиджу з відкритою щелепою і кайфую від тебе!
- Пісня вогонь і фотосесія вогонь
- Пісня така ж гаряча й прекрасна, як і ця фотосесія
- Йой, тебе там поступово роздягають! Пісня крутезна
- Скоріше хочу побачити фотографії з цієї фотосесії
Нагадаємо, нещодавно своїми гарячими знімками поділилася зірка "Жіночого Кварталу" Лєра Товстолєс. Артистка топлес попозувала на пляжі Тенеріфе.
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