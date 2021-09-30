MELOVIN у жіночому образі та повернення Гвоздьової: яким буде п'ятий ефір "Танців з зірками"

MELOVIN у жіночому образі та повернення Гвоздьової: яким буде п'ятий ефір "Танців з зірками"

Вечір буде присвячений кіно.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться п'ятий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вечір, на який весь тиждень чекала країна, буде присвячений українському та світовому кіно. Перед своїми виступами зірки покажуть, як минають їхні репетиції, та розкажуть, які насправді стосунки всередині пар.

Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук / пресслужба каналу "1+1"

У вечір світового кіно пари та судді перевтіляться в яскравих кіношних персонажів. Так, прима-балерина та найприскіпливіша суддя проєкту Катерина Кухар з'явиться в образі Круелли, українсько-американський танцівник та суддя Макс Чмерковський приміряє образ вампіра, а в кого перевтілиться Влад Яма, стане відомо незабаром.

До суддів цієї неділі приєднається переможниця "Танців з зірками-2", танцівниця Ілона Гвоздьова, яка здобула перемогу разом із гумористом Ігорем Ласточкіним.

Ілона Гвоздьова / пресслужба каналу "1+1"

А от вестиме балкон її партнер у третьому сезоні шоу, гуморист Юрій Ткач.

Юрій Ткач / пресслужба каналу "1+1"

Пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова, яка минулого ефіру приголомшила своєю відвертістю, приміряє яскравий образ Проні Прокопівни та Свирида Голохвастого із фільму "За двома зайцями".

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / пресслужба каналу "1+1"

Артист Олег Фагот Михайлюта, який минулого ефіру знову був за крок до вильоту, втілить один з образів легендарного українського кіно "Тіні забутих предків". Актор Артур Логай разом із партнеркою Анною Кареліною втілять на паркеті історію кохання із серіалу "Моя улюблена Страшко". Аня перевтілиться в образ зворушливої розумниці Насті Глушко, яка закохана у свого шефа.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Співачка Джамала, яка минулої неділі пообіцяла, що залишить шоу, якщо не навчиться танцювати до 7 ефіру, спробує підкорити глядачів та суддів танцем у зворушливому образі із італійського фільму "Запах жінки".

Джамала та Антон Нестерко / пресслужба каналу "1+1"

А от олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продовжить відкривати в собі не лише танцювальні, але й акторські здібності, втіливши разом із Дмитром Дікусаром вічну історію кохання із фільму "Титанік". Олімпійський чемпіон Стас Горуна танцюватиме джайв в образі одного з героїв культового українського кіно "Скажене весілля". А от епатажний MELOVIN вирішив позмагатися із суддею шоу Катериною Кухар та теж з'явиться в образі Круелли. А от кому вдасться перевтілитися краще, глядачі побачать вже у неділю.

MELOVIN та Ліза Русіна / пресслужба каналу "1+1"

У п'ятому прямому ефірі одна з пар покине паркет. Дві пари, які у сумі отримають найменшу кількість балів від глядачів та суддів, потраплять до зони ризику. Покине шоу та пара, яка набере найменшу кількість голосів.

Проголосувати за пари можна за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна відправити 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у додатку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Триває продаж квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, у четвертому ефірі "Танців з зірками" Фаготу стало кепсько, а Власова зізналася, що хотіла піти з шоу. Також учасники вперше розповідали свої секрети та дивували гарячими латинськими танцями. Як минув вечір та хто покинув проєкт, читайте тут.

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