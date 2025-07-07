ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

Melovin уперше висловився про рішення мобілізуватися: "Музика звучатиме в строю"

Віднедавна артист став частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN, який нещодавно просто на концерті заявив про мобілізацію, вперше прокоментував своє рішення.

Артист у фотоблогу зізнався, що свідомо став частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України й відповів, що це не просто проєкт. Він пояснив, що його музика була й залишається важливою частиною життя, однак тепер вона має новий вимір — служіння країні. MELOVIN також звернувся до прихильників і підкреслив, що новий етап для нього — це не про славу, а про країну й допомогу у складні часи.

/ © instagram.com/melovin_official

© instagram.com/melovin_official

"Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це – рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу. Слава Україні", — написав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно актор Майкл Дуглас заявив про завершення акторської кар'єри та назвав умову, за якої повернеться на екрани.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie