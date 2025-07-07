Melovin уперше висловився про рішення мобілізуватися: "Музика звучатиме в строю"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN, який нещодавно просто на концерті заявив про мобілізацію, вперше прокоментував своє рішення.

Артист у фотоблогу зізнався, що свідомо став частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України й відповів, що це не просто проєкт. Він пояснив, що його музика була й залишається важливою частиною життя, однак тепер вона має новий вимір — служіння країні. MELOVIN також звернувся до прихильників і підкреслив, що новий етап для нього — це не про славу, а про країну й допомогу у складні часи.

"Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це – рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу. Слава Україні", — написав виконавець.

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Нагадаємо, нещодавно актор Майкл Дуглас заявив про завершення акторської кар'єри та назвав умову, за якої повернеться на екрани.