Melovin відмовився від пропозиції Джамали взяти участь у нацвідборі на "Євробачення": яка причина

Музична продюсерка особисто вітала артиста, але той наступного дня зняв свою кандидатуру.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала, Melovin

Український співак MELOVIN, якому нещодавно освідчився військовий парамедик, приголомшив заявою про Національний відбір на «Євробачення-2026».

Як виявилося, виконавець мав бути присутнім у лонглисті нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс. Про це сам MELOVIN заявив на своїй сторінці у Threads після оприлюднення списку з 15-ти конкурсантів. Ба більше, навіть цьогорічна музична продюсерка конкурсу Джамала телефонувала співакові з вітаннями. Але все ж декількома днями раніше він відмовився від участі.

Допис MELOVIN

Допис MELOVIN

Таке несподіване рішення MELOVIN прийняв наступного дня після дзвінка. Він не став вдаватися у подробиці, але натякнув, що просто не хоче займати місце інших молодих артистів. І відразу ж викрив свого фаворита серед присутніх у лонглисті, оприлюдненому «Суспільним» 24 листопада.

«19-го мені телефонує Джамала та вітає з тим, що я пройшов до лонглиста „Євробачення“. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за KHAYAT!» — підкреслив артист.

Нагадаємо, до лонглиста вже потрапила ще одна відома артистка Jerry Heil. Вона повернулася на нацвідбір на «Євробачення» й зробила заяву про особливу мету.

