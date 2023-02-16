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MELOVIN відреагував, що його колишня Ліза Русіна закрутила новий роман

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1069
Час на прочитання
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MELOVIN відреагував, що його колишня Ліза Русіна закрутила новий роман

MELOVIN та Ліза Русіна / Фото: instagram.com/melovin_official

Виявляється, співак не знав про стосунки танцівниці.

Український виконавець MELOVIN відреагував на те, що його колишня дівчина, танцівниця шоу "Танці з зірками" Ліза Русіна, закрутила новий роман.

В Instagram-stories музикант зізнався, що не знав про стосунки хореографині. Однак, він неабияк радий за Лізу та бажає їй щастя в особистому житті.

"Головне, щоб ти була щасливою. Дякую, що про все дізнаюсь із медіа", - прокоментував артист.

MELOVIN прокоментував новину про нові стосунки Лізи Русіної / © instagram.com/melovin_official
MELOVIN прокоментував новину про нові стосунки Лізи Русіної / Фото: instagram.com/melovin_official

Зазначимо, MELOVIN та Ліза Русіна виступали у парі на проєкті "Танці з зірками". На шоу між ними спалахнула іскра, тож вони почали зустрічатися. Хоча й не всі прихильники вірили їм, у деяких фанів виникали сумніви щодо справжності їхніх почуттів. Вони були переконані, що парочка просто хайпує.

MELOVIN та Ліза Русіна / © instagram.com/melovin_official
MELOVIN та Ліза Русіна / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN та Ліза Русіна не розповідали, коли та чому їхні стосунки добігли кінця. Утім, днями танцівниця опублікувала відео, де пристрасно цілує бойфренда.

Однак, ймовірно, й MELOVIN не самотній. У День святого Валентина він опублікував у фотоблогу знімок, де тримається за руку з таємничою незнайомкою.

MELOVIN з таємничою незнайомкою / © instagram.com/melovin_official
MELOVIN з таємничою незнайомкою / Фото: instagram.com/melovin_official

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Дата публікації
Перегляди
1069
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