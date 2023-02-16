MELOVIN відреагував, що його колишня Ліза Русіна закрутила новий роман

Виявляється, співак не знав про стосунки танцівниці.
Український виконавець MELOVIN відреагував на те, що його колишня дівчина, танцівниця шоу "Танці з зірками" Ліза Русіна, закрутила новий роман.
В Instagram-stories музикант зізнався, що не знав про стосунки хореографині. Однак, він неабияк радий за Лізу та бажає їй щастя в особистому житті.
"Головне, щоб ти була щасливою. Дякую, що про все дізнаюсь із медіа", - прокоментував артист.
Зазначимо, MELOVIN та Ліза Русіна виступали у парі на проєкті "Танці з зірками". На шоу між ними спалахнула іскра, тож вони почали зустрічатися. Хоча й не всі прихильники вірили їм, у деяких фанів виникали сумніви щодо справжності їхніх почуттів. Вони були переконані, що парочка просто хайпує.
MELOVIN та Ліза Русіна не розповідали, коли та чому їхні стосунки добігли кінця. Утім, днями танцівниця опублікувала відео, де пристрасно цілує бойфренда.
Однак, ймовірно, й MELOVIN не самотній. У День святого Валентина він опублікував у фотоблогу знімок, де тримається за руку з таємничою незнайомкою.
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