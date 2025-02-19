MELOVIN відверто поділився болісним досвідом кохання і розповів про пережиті зради

Український співак MELOVIN випустив нову пісню, в якій відверто поділився болісним досвідом кохання.

Нова композиція отримала назву "Твоя вина" і стала своєрідним продовженням хіта "Обиратиму себе", який артист виконав разом із переможницею шоу "Неймовірні дуети", співачкою ISKRA. Однак, якщо в попередній пісні виконавець співає про вибір на власну користь та завершення стосунків, то цією Мел намагається донести, що це нормально – згадувати минуле та аналізувати його.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

"У пісні "Обиратиму себе" ми зробили вибір на свою користь і пішли зі стосунків, які нас руйнували, які не були комфортними. "Твоя вина" – це про життя, бо час від часу ми все одно відлунням із минулого згадуємо ці неприємні ситуації. У нас може бути все окей, можуть бути нові стосунки, але ж ми живі люди, і нормально повертатися до пережитого болісного досвіду, боятися, щоб подібна ситуація не повторилася. Це все життєва історія", – коментує MELOVIN.

За словами артиста, нова пісня допоможе пережити невдалий досвід і зробити правильні висновки, адже у суспільстві довго існувала думка, що у невдалих стосунках завжди винні обидва. Однак MELOVIN переконаний, що це не завжди так. На думку співака, іноді може бути винною лише одна людина. Артист говорить, що відчуває це з власного досвіду, коли його зраджували.

MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

"Через травматичний досвід ми починаємо порівнювати наслідки. Раніше я постійно чув цю фразу і сповідував її до одного моменту, до повторної зради. Коли, здавалося б, всі питання були вирішені. Тепер знаю точно – бувають ситуації, коли є винний і потерпілий. І нездоровою практикою лишається те, що ми продовжуємо розмивати кордони, розказуючи, що винні двоє, коли є один потерпілий. Це стосується не лише любовних стосунків, а й дружби – чого завгодно", – додає артист.

Окрім релізу пісні, MELOVIN також представив чорно-білий кліп. Знімання відбулися в рідній для співака Одесі. Серед локацій: сухий лиман і пірс на одеському пляжі, який має особливе значення для Мела.

"Щоразу, коли я приїжджаю до Одеси, їду саме на цей пірс. Там свого часу запускалися всі повітряні кульки на день народження і загадувалися всі бажання. І вони завжди здійснювалися. Завжди! Коли мені було погано, я приїздив туди просто, щоб постояти. Мені там добре. А ще цей пірс побачив кожну з моїх історій кохання. Це місце моєї сили! Він пронизує все моє життя, я завжди до нього повертаюся – у найщасливіші і в найболісніші моменти", – зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN розповідав про свою нову професію. Артист зізнався, чим тепер займається.

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