MELOVIN відверто розповів про свою алкогольну залежність: "У мене були запої"

Український співак MELOVIN відверто розповів про свою алкогольну залежність та про боротьбу з нею.

За словами виконавця, у свої 26 років він кардинально переосмислив життя. Артист зрозумів, що алкоголь в його плани не входить. MELOVIN говорить, що спиртні напої негативно впливають як на фізичне здоров'я, так і на ментальне, а тим більше під час війни, коли людина схильна до стресу.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я відчуваю ці 26 років свої, як якесь нове переродження, переосмислення. Я розумію, що алкоголь, під час війни тим паче, він тебе ще більше вбиває", - розповів співак в інтерв'ю Євгену Фешаку.

MELOVIN відверто зізнався, що свого часу в нього навіть були запої. Однак наразі артист вже 121 день не вживає алкогольні напої. За словами виконавця, його життя стало набагато ефективнішим та цікавішим. До речі, Мел теж переконав своїх приятелів не вживати алкоголь.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я, напевне, міг би себе назвати алкоголіком. Я просто не мав вигляд, як якийсь негативний образ алкоголіка. Я був побутовим інтелігентом, я нікому не грубіянив. У мене були запої... Я відчув, що з цим пора зав'язувати. Це тобі не додає здоров'я, плюс ментальність. Мені здається, жити без алкоголю набагато ефективніше і цікавіше, коли ти пам'ятаєш кожен свій момент, кожен день", - поділився виконавець.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Неплях відверто зізналась, що відмовилася від алкоголю та майже його не вживає. Знаменитості це допомогло неабияк схуднути. Нещодавно Анна показувалася з вагою в 71 кг та здивувала, як скинула понад 20 кг.

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