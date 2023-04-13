MELOVIN влаштував гучну вечірку у стилі сімейки Аддамсів з нагоди 26-річчя

Артист також у свій день народження зворушливо звернувся до батьків.

Днями в українського виконавця MELOVIN було свято. 11 квітня в артиста був день народження.

Співаку виповнилося 26 років. Тож з нагоди свята MELOVIN влаштував гучну вечірку, куди запросив чимало друзів та рідних. А от свято на честь дня народження було незвичайне, а в стилі похмурої сімейки Аддамсів.

"Моя улюблена сімейка Аддамсів. Дякую усім за привітання з днем народження! За вашу любов та усмішки. Вперед до нових вершин!" – подякував гостям артист.

MELOVIN святкує день народження / Фото: instagram.com/melovin_official

Присвятив зворушливий допис MELOVIN і батькам. Він адресував мамі й татові теплі слова подяки.

"Як Ньютону звалилось на голову яблуко, так і я з'явився у вашому житті. Чудернацьке, непередбачуване та наповнене вічними відкриттями! Я люблю вас! Мам, пап, за великим столом я бачив у ваших очах щось неймовірне, як холодна роса на очах, мрійливе та те, що пишається, як мною, так і моїм оточенням. Я дуже дякую, що Всесвіт подарував мені саме вас, а вам - маленького мене. Мої друзі, мої вчителі, моя сім'я, моя опора, моя віра в себе. Дякую!" – звернувся до батьків співак.

Нагадаємо, нещодавно в тата MELOVIN був день народження. Співак показував, як зворушливо вітав батька з ювілеєм.

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