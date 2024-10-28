MELOVIN вперше показав відому співачку, якій "освідчився"

Артисти потішили фанів спільною творчістю.
Український співак MELOVIN розставив усі крапки над "і" в особистому житті.
Річ у тім, що днями співак спантеличив Мережу неоднозначною заявою. Артист опублікував фото з таємничою дівчиною й написав, що вона сказала йому "так". Тож, фани запідозрили його у новому романі, який зірка ретельно приховував увесь цей час. Декілька днів MELOVIN не розкривав карт і тримав інтригу. Та зрештою, вийшов на звʼязок і пояснив, що та пропозиція стосувалася нового дуету й запропонував вгадати, хто б це міг бути.
Думки фанів MELOVIN розділилися. І у результаті цю роль приписували Тіні Кароль, Юлії Саніній, Наді Дорофєєвій. Однак, як виявилося, загадковою виконавицею на фото була SWOIIA, яка раніше виступала як Ассоль.
Відповідним фото зі SWOIIA співак поділився в Instagram і також опублікував фрагмент їхньої пісні. Нова композиція буде присвячена коханню.
Нагадаємо, нещодавно MELOVIN засвітився на концерті Олі Полякової у Києві. Редакція ТСН.ua також ділилася, хто ще із зірок відвідав запальне шоу Королеви ночі.
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