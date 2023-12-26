MELOVIN вперше прокоментував виступ Олі Полякової на скандальному весіллі експрокурора у Львові

Український співак MELOVIN гнівно розніс реакцію суспільства на виступ співачки Олі Полякової на скандальному весіллі у Львові, яке організували колишні прокурор та співробітниця ДБР, і розповів про свою позицію.

Так, зірка обурився тим, що після виступу Олі Полякової на святі її сильно засудили. MELOVIN повністю підтримав колегу й став на її захист. Оскільки він вважає, що це така ж сама робота, як і всі інші. І зазначив, що артисти мають фінансово забезпечувати свою команду й родину.

"І правильно зробила. Молодець, що виступила. Вона не п*зд*ть ці гроші. Ці гроші їй дають ті, хто її запрошують. Це перший факт. По-друге, молодці, що вони працюють. Але, прошу, там ще був Дзідзьо, Пономарьов, якщо не помиляюся, і всі інші. А Полякова у нас стала червоною ганчіркою. Що за х*йня? В сенсі? Вона має запитувати, як їй утримувати свою команду й сім'ю? Вона когось має запитувати, як їй робити? Вона, бл*ть, сидить в Україні. Їй де працювати? За кордон їдеш – ти зрадник, в Україні працюєш – ти зрадник. Схаменіться, люди!", - емоційно висловився співак в інтерв'ю Аліни Доротюк.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Знаменитість дорікнув хейтерам, що вони на місці співачки теж не відмовилися б від роботи під час повномасштабного вторгнення. І додав, що над схожими подіями працює ще низка персоналу. Втім, за його словами, прилітає лише впізнаваним людям.

"От я бачу, як ви відмовитеся від своєї роботи за своїми морально-етичними рамками, коли у вас є сім'ї. Ну не брешіть собі. Це ж робота артиста! Ніхто ж чомусь не каже за що жити тим людям, які забезпечують той захід… А підрядники, агенції, люди, які працюють в ресторанах, і весь персонал. Запитання до артистів тільки тому, що до них ближче достукатися в Instagram? Браво!", - гнівно додав MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, Оля Полякова потрапила у скандал через виступ на весіллі експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Обурення в суспільства викликало те, що молодята гуляли свято з розмахом. Лише весільний торт оцінили в понад 100 тисяч гривень. До слова, артистка свого часу також різко відповіла на критику в Мережі.

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