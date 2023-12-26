MELOVIN вперше розповів про родичів у Росії і чесно зізнався, чи спілкується з ними зараз

Український співак MELOVIN відверто зізнався, що має родичів, які нині проживають на території РФ і розповів, чи підтримує з ними зв'язок під час повномасштабного вторгнення.

За словами виконавця, до війни він мав знайомих в Росії. І згодом став хрещеним батьком для їхньої дитини. До того ж знаменитість пригадав ще одну жінку з РФ, яка стала для нього "другою мамою". Всі вони з різних причин не виїхали з країни-агресорки. MELOVIN запевнив, що це його дуже засмучує, але він намагається фокусуватися на власній родині, яка перебуває в Україні.

"У мене там є родичі. Я хрестив дитину. Вони підтримували Україну і також ох*їли від того, що відбувається. Але вибрали бути там: дитина, обставини… У моєї другої мами проблеми зі здоров'ям. Вони вирішили залишитися і не рухатися. Мені через те боляче. У мене немає тут відповіді. Тільки через те, що тут така історія реально у кожного другого українця. У нас у кожного є родичі, розкидані по всьому світу. І також у країні-агресорці. З цим треба жити. У мене є моя сім'я", - розповів зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Наразі MELOVIN розірвав будь-які зв'язки з родичами в Росії. Співак зазначив, що хоч вони й намагалися висловити підтримку Україні, проте з часом і геть забули про його існування.

"Ні, не комунікую. Я в перший час скидав всю інформацію, відео, як тут і що відбувається. І напевно, вони бояться. Спочатку відповідали, були в дикому ах*рі. А потім день Святого Миколая, день народження і мене не привітали. Та й тоді я подумав, що, напевно, не потрібно нічого чіпати. Болить, як і кожному українцю", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно український співак MELOVIN зізнався, що страждає на невиліковну хворобу. Зокрема, у нього діагностували діабет MODY-типу. На тлі хвороби артист шокував своїм різким схудненням і поділився, як діабет змінив його життя.

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