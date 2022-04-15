MELOVIN вперше розповів, як Оксана Марченко доводила його до сліз і висміювала на талант-шоу

MELOVIN вперше розповів, як Оксана Марченко доводила його до сліз і висміювала на талант-шоу

Артист назвав ведучу "акторкою без "Оскара".

Український співак Костя Бочаров, відомий як MELOVIN, пригадав, як Оксана Марченко висміювала його на одному з талант-шоу, де була ведучою, а він брав участь.

Поділитися правдою виконавця підштовхнула нещодавня промова Марченко з закликом звільнити її чоловіка, кума Путіна і нардепа Віктора Медведчука, якого затримала СБУ.

MELOVIN зізнався, що Марченко доводила його до сліз, висміювала його образ і називала сатанистом:

"Оксано, ні…. навіть не намагайтеся. А колись, у далекому 2015 році, образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу "Ікс Фактор", був повністю зруйнований для мене та всіх моїх друзів, які тоді були поруч у групі підтримки. Насмішки з боку, жартування та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності — лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почали відчитувати, як свою власну дитину", - пригадав артист.

instagram.com/melovin_official

Втім, зізнається MELOVIN, образ у нього на Марченко нема. Ба більше, вони завжди вітали одне одного зі святами навіть після шоу. Однак співак зрозумів, що собою Марченко являє:

"Просто, лише зараз у мене нарешті склався пазл акторки без "Оскара". Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум. Ось тепер, гадаю, з'явиться реальна можливість стати паломницею, не включаючи камери", - сказав MELOVIN.

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