MELOVIN вперше розповів, як Оксана Марченко доводила його до сліз і висміювала на талант-шоу

Артист назвав ведучу "акторкою без "Оскара".
Український співак Костя Бочаров, відомий як MELOVIN, пригадав, як Оксана Марченко висміювала його на одному з талант-шоу, де була ведучою, а він брав участь.
Поділитися правдою виконавця підштовхнула нещодавня промова Марченко з закликом звільнити її чоловіка, кума Путіна і нардепа Віктора Медведчука, якого затримала СБУ.
MELOVIN зізнався, що Марченко доводила його до сліз, висміювала його образ і називала сатанистом:
"Оксано, ні…. навіть не намагайтеся. А колись, у далекому 2015 році, образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу "Ікс Фактор", був повністю зруйнований для мене та всіх моїх друзів, які тоді були поруч у групі підтримки. Насмішки з боку, жартування та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності — лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. При всіх моїх друзях почали відчитувати, як свою власну дитину", - пригадав артист.
Втім, зізнається MELOVIN, образ у нього на Марченко нема. Ба більше, вони завжди вітали одне одного зі святами навіть після шоу. Однак співак зрозумів, що собою Марченко являє:
"Просто, лише зараз у мене нарешті склався пазл акторки без "Оскара". Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум. Ось тепер, гадаю, з'явиться реальна можливість стати паломницею, не включаючи камери", - сказав MELOVIN.
Читайте також:
- Дружина Віктора Медведчука - Марченко записала звернення з проханням негайно відпустити її чоловіка (відео)
- Відомий російський актор Феклістов звернувся до українців: "Ми відчуваємо неймовірний сором"
- Данилко розповів, як "Первый канал" замовив шаманів на його виступ на "Євробаченні": "Намагалися мене вибити"